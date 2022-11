Avellino, derby amaro con il Giugliano: 0-1 al Partenio – Lombardi

Arriva la prima sconfitta per l’Avellino di Massimo Rastelli. La formazione biancoverde è stata stata sconfitta per 1 a 0 al Partenio – Lombardi con un goal di Gladestony nella ripresa.

La gara si è disputata in un clima surreale a causa dell’assenza forzata di pubblico a causa degli episodi di Foggia. Non è stata una delle migliori partite con l’Avellino che non è riuscita a creare vere occasioni da goal se non nel secondo tempo dopo lo svantaggio. il Giugliano dal suo canto ha giocato una gara in difesa sferrando il colpo decisivo dopo la metà del secondo tempo.

A nulla sono serviti i cambi del mister biancoverde. La squadra non è riuscita ad impensierire il Giugliano e la sconfitta è stata inevitabile. Ora i lupi saranno di scena domenica prossima a Picerno per cercare di riscattare prontamente questa sconfitta. Ma prima, però, dovranno affrontare un altro ostacolo: gli uomini di mister Rastelli scenderanno, infatti, in campo mercoledì, allo Stadio “Nicola Ceravolo”, contro il Catanzaro, nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La vincente della sfida, in gara secca, approderà tra le prime otto della competizione nazionale.