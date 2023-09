Avellino, da maggio la “rivoluzione” dei parcheggi

La sosta diventa intelligente. Lo slogan sembra azzeccato, gli obiettivi anche. La città di Avellino si attrezza alla “rivoluzione” dei parcheggi grazie ad un’intesa tra l’amministrazione Festa e la Telereading, azienda che opera nel settore dell’Ict dal 2007 e che ha messo in pratica iniziative del genere già in altre realtà, come Ragusa e Messina, ad esempio.

Il progetto prevede un investimento di circa cinque milioni di euro da pare della Telereading che dovrà mettere mano ad una serie di cose riguardanti segnaletica stradale ed altro. Sono previsti 4.800 stalli per parcheggiare, 90 parcometri intelligenti, un app che guiderà gli utenti per i quali finirà la via crucis alla ricerca di un posto libero e 3.600 sensori.

Un occhio anche alla sicurezza stradale, con la fornitura al Comune di Avellino di, tra le altre cose, autovelox, street control, telecamere di controllo del territorio e biciclette elettriche per gli ausiliari che saranno sempre quelli dell’Acs. Sosta intelligente ad Avellino, dunque: il servizio dovrebbe partire a maggio. Almeno si spera.