Avellino, la Curva Sud chiama a raccolta il popolo biancoverde: “Ora più che mai”

È un appello forte, diretto, carico di identità e appartenenza quello lanciato dalla Curva Sud Avellino in vista della prossima sfida al Partenio. Un messaggio che va oltre i 90 minuti e chiama in causa l’intera tifoseria irpina, invitata a stringersi attorno alla squadra in un momento cruciale della stagione.

“È una partita da lupi”, si legge nel comunicato, che sottolinea come il contributo del pubblico possa diventare determinante tanto quanto la prestazione in campo. La curva chiede unità, partecipazione e presenza: arrivare allo stadio in anticipo, indossare e portare con sé la sciarpa, trasformare il riscaldamento in un preludio di passione e sostegno incessante.

Non è solo una chiamata al tifo, ma un richiamo all’identità collettiva di un popolo che non ha mai smesso di sostenere i propri colori, soprattutto nei momenti decisivi. La Curva Sud chiede compattezza, senza distinzioni tra settori: curva, tribune, l’intero stadio unito.