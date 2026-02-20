“Avellino Cultura in Città”, start alle 21 per l’ultimo spettacolo della rassegna di musica

Cambio di orario per l’ultimo appuntamento della rassegna “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, in programma presso la Chiesa del SS. Rosario domenica 22 febbraio 2026.
Per consentire lo svolgimento delle attività liturgiche previste nella stessa giornata, lo spettacolo di Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino, “Note del mio Cammino…” – Concerto per violino e pianoforte, avrà inizio alle ore 21:00 anziché alle ore 20:00, come originariamente programmato.
Resta confermata la formula della prenotazione online obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il link sarà presto attivo sulla pagina dedicata a “Note del mio Cammino …” – Concerto per violino e pianoforte nella sezione “Focus Eventi” presente sul portale del Comune di Avellino.
L’EVENTO È GRATUITO MA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
- Concerti: 1 biglietto a persona
- Eventi per bambini: massimo 2 biglietti a persona
QUANDO PRENOTARE
- Il link sarà pubblicato alle ore 17:00 di due giorni prima dell’evento.
DOVE PRENOTARE
- Eventbrite: digitare esclusivamente il nome dell’artista o dello spettacolo nella barra di ricerca Eventbrite
- Sito del Comune di Avellino: sezione “Focus Eventi”, con link diretto alla prenotazione su Eventribe.