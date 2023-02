Avellino, crisi senza fine. Al “Partenio – Lombardi” passa anche la Virtus Francavilla: 0-1

L’Avellino non riesce a svoltare e perde in casa contro la Virtus Francavilla. La formazione di Calabro espugna il Partenio – Lombardi con il minimo sforzo: basta il goal di Murilo al 17′ minuto del primo tempo. A fine gara esplode la rabbia dei tifosi che si recano davanti l’uscita della tribuna Montevergine per contestare patron D’Agostino e il direttore sportivo Enzo De Vito. Un colloquio con D’Agostino ha calmato gli animi.

Ritornando alla gara l’Avellino aveva iniziato bene mettendo alle corde la formazione pugliese ma si è sciolta subito dopo il goal dei bianco-azzurri dopo poco più di un quarto d’ora dall’inizio della gara. Eppure i lupi hanno avuto la possibilità di recuperarla subito ma D’Angelo si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore della Virtus Francavilla dagli undici metri e poi sparando alto sulla respinta. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano in area di rigore pugliese. Il tempo si chiude con l’Avellino sotto per 1 a 0.

Nella ripresa l’Avellino sembra essersi ripreso ma la porta degli ospiti sembra essere stregata e con il portiere bianco-azzurro in grande spolvero che appare attento. A fine gara l’Avellino colpisce anche la traversa a testimonianza della giornata no della formazione biancoverde. A tempo scaduto l’Avellino tenta il tutto per tutto con il portiere Pane che si porta avanti ma nulla da fare la Virtus Francavilla vince e si porta a casa i tre punti che le consentono di scavalcare proprio i lupi in classifica.

Ora per l’Avellino si fa sempre più dura per raggiungere i play-off, occupano il dodicesimo posto in classifica e la settimana prossima sarà ospitata dalla capolista Catanzaro che oggi ha battuto in trasferta la Juve Stabia.