Avellino Calcio Avellino, contro la Virtus Francavilla si torna in campo per scacciare la crisi 9 Ottobre 2021

Mario D’Argenio – Ed ora la parola passa al campo. Dopo la settimana più difficile dell’era D’Agostino l’Avellino allenato da mister Braglia torna in campo e lo fa alle 17,30 contro la Virtus Francavilla al Partenio Lombardi.

Una gara non semplice sotto tutti i punti di vista. Ambientale perchè i tifosi della curva sud hanno dissentito a chiare lettere da come è stata gestita questa vicenda e lo hanno fatto tramite un duro comunicato. Tecnico perchè la Virtus Francavilla è in un buon stato di forma e sta disputando un ottimo campionato e si trova ora a soli 4 punti dal Bari capolista.

Braglia, dopo la partita persa malamente domenica scorsa contro il Monterosi, medita qualche cambio avendo detto a chiare lettere che alla squadra manca l’umiltà dello scorso anno.

Non ci sarà il sold out questo pomeriggio anche perché evidentemente non si respira l’aria che si respirava qualche settimana fa ed è calato, inevitabilmente, un pò di entusiasmo da parte dei tifosi. Ora sta alla squadra e al tecnico toscano invertire la rotta e dimostrare che questo di inizio campionato è stato solo un episodio