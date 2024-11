Avellino: Congresso fondativo della sezione Anpi Cgil intitolata a Raffaele Lieto

Stamattina presso il salone SPI -CGIL Avellino in Viale Italia, 40 si è tenuto il congresso fondativo della sezione Anpi della Cgil di Avellino.

La sezione Anpi della CGIL Avellino intitolata al compagno sindacalista Raffaele Lieto sarà un ulteriore presidio di democrazia nel territorio irpino e rafforzamento di partecipazione democratica, formazione valoriale e antifascista nei luoghi di lavoro e presso le sedi Cgil e Leghe dello SPI. Essa rappresenta un duplice obiettivo: fare memoria dei valori della Resistenza, all’origine dei nostri principi Costituzionali, e quello di rappresentare una pratica quotidiana contro ogni forma di razzismo, intolleranza, discriminazione, sempre più necessaria.

È stata eletta presidente della sezione Daniela Esposito che nell’insediamento ha precisato la funzione di supporto e sostegno nel solco della Costituzione e dei valori democraatici antifascisti in tutti i luoghi di lavoro e legge dei pensionati, oltre ad azioni mirate, con le associazioni, rivolte ai giovani e giovanissimi per far comprendere i valori fondativi della Repubblica Italiana.