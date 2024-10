Avellino, complesso residenziale abusivo da 5 milioni: 12 denunce

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino, in sinergia con l’Arma territoriale, nell’ambito di attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, hanno deferito in stato di libertà 12 persone alla Procura della Repubblica di Avellino. L’indagine ha portato alla verifica di un cantiere sito nella provincia Irpina, dove è stato accertato che i soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie responsabilità, stavano contribuendo alla costruzione abusiva di un complesso edilizio destinato a uso residenziale.

Il fabbricato, composto da 23 unità immobiliari distribuite su 9 piani, ha un valore economico stimato di circa cinque milioni di euro.

L’operazione dei Carabinieri rientra nella costante lotta all’abusivismo edilizio, un fenomeno che continua a minacciare lo sviluppo territoriale corretto e la tutela del patrimonio ambientale.