Avellino: cittadino straniero espulso con accompagnamento alla frontiera

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino egiziano, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Il cittadino egiziano di anni 21, con numerosi Alias ovvero con diversi nomi dichiarati durante i controlli di Polizia, veniva condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti fotosegnaletici. Intuito il motivo del trattenimento, lo straniero dava in escandescenze e danneggiava una porta e una finestra del luogo di trattenimento, dopodiché resisteva agli agenti che tentavano invano di farlo desistere. L’egiziano veniva arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Dopo l’udienza di convalida venivano avviate le procedure finalizzate all’allontanamento dal territorio nazionale dello straniero.

Così, all’atto della notifica del provvedimento del Giudice, gli agenti provvedevano a notificargli anche il Decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Avellino e, in seguito alla prevista convalida del Giudice di Pace, veniva resa esecutiva l’espulsione con l’accompagnamento del cittadino egiziano alla frontiera aerea, da parte degli agenti della Questura di Avellino, e la successiva scorta in aereo fino al suo paese di origine.