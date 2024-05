Avellino città a misura di passeggino: le proposte di App e pic nic domenica al parco

Domenica 2 giugno dalle 11 alle 16 presso Parco Santo Spirito APP – Avellino Progetto Partecipato ha organizzato un pic nic di comunità. Una giornata dedicata a famiglie, amici e a chiunque voglia passare del tempo in compagnia, per stare insieme, conoscersi e condividere momenti di divertimento per tutte le età.

Un’attenzione particolare, comunque, sarà dedicata alle famiglie in occasione della Giornata Mondiale dei genitori.

A partire dalla campagna lanciata da UNICEF per costruire “una città amica delle bambine e dei bambini, impegnata nella piena attuazione della Convenzione sui diriti dell’infanzia” APP ha elaborato otto proposte per una città a misura di passeggino che saranno presentate durante la giornata.

Dalla costruzione di una strategia per i diritti dell’infanzia in città, passando per un bilancio dedicato all’infanzia e all’adolescenza investendo adeguate risorse a favore di questa fetta di popolazione. Ancora la promozione della loro partecipazione insieme a campagne di sensibilizzazione e informazione per rendere la città uno spazio urbano “family friendly”. E ancora spazi e attrezzatura adeguate alle necessità dei più piccoli e delle loro famiglie.

La partecipazione sarà libera, basterà solo portare da condividere: cibo e bevande, coperte o teli, giochi e libri per bambini, chitarre e strumenti.