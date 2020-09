Politica Avellino, Ciarcia (PD): incontro al Viva Hotel 17 Settembre 2020

Michelangelo Ciarcia, candidato del Partito Democratico al Consiglio Regionale della Campania ha incontrato amministratori locali, iscritti e cittadini presso il Viva Hotel di Avellino, dove ha illustrato le linee programmatiche della sua candidatura a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca.

Ciarcia ha spiegato gli obiettivi prioritari del Progetto Irpinia, sottolineando che il voto del 20 e 21 settembre costituisce un punto d’incontro decisivo per le sorti della provincia di Avellino e delle Aree Interne, in una Campania che intende guidare con il Governatore Vincenzo De Luca il rilancio del Mezzogiorno.

“Con questo voto – afferma il candidato – si potrà dare inizio ad un nuovo percorso anche per la città di Avellino in una Irpinia che dovrà procedere unita, stretta da un patto di solidarietà a beneficio delle nuove generazioni”. Ciarcia ha poi indicato il tema di fondo del suo programma. “La valorizzazione delle energie e delle risorse umane e naturali dell’Irpinia deve essere la nostra bussola”.

“Mi batterò in modo particolare – continua il candidato – per la crescita delle microimprese, per l’acqua pubblica, per un sistema sanitario capillare e diffuso sul territorio, per un modello di welfare e di assistenza che riconosca diritto di cittadinanza e dignità di essere umano a chi soffre un disagio o una condizione di svantaggio individuale o familiare”.

“Voglio ringraziare il partito e tutti coloro che sui territori mi hanno sollecitato a candidarmi per difendere gli interessi della comunità -conclude Ciarcia -. Farò quello che è nelle mie forze per non deludere le loro aspettative”.