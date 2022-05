Avellino, certificati anche nelle edicole: firmata la convenzione

Importante svolta per la città di Avellino, nello specifico per l’Anagrafe. I certificati di nascita o lo stato di famiglia potranno essere rilasciati anche dalle edicole del capoluogo irpino. Firmata l’intesa tra il Comune e le associazioni di categoria. I cittadini eviteranno così code e lunghe attese.

I servizi resi dal Comune di Avellino saranno potenziati. Si partirà ufficialmente nei prossimi giorni. Sarà stesso l’amministrazione ad informare i cittadini quando ci sarà l’avvio. I certificati che si potranno ottenere sono tutti quelli che vengono rilasciati on line dal portale nazionale dell’Anpr: anagrafico, di nascita, di matrimonio, di esistenza in vita, di residenza, etc.