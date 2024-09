Avellino-Cerignola, lannarilli in campo con la maglia della Camminata Rosa

In occasione della Camminata Rosa che si è tenuta oggi domenica 8 settembre, nel match contro il Cerignola di questa sera al Partenio-Lombardi il portiere dell’Avellino Antony lannarilli scenderà in campo con la maglia rosa come simbolo di vicinanza e sostegno alla prevenzione del tumore al seno e alle donne di Power of Pink.

Stamane, in occasione dell’iniziativa promossa dal dottor Carlo Iannace, il patron dei lupi Angelo Antonio D’Agostino – nonché sindaco di Montefalcione – ha consegnato al primario della Breast Unit all’Azienda ospedaliera Moscati la speciale divisa con cui giocherà questa sera il portiere dell’Avellino.