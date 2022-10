Avellino-Cerignola: domani quarto d’ora di protesta davanti la Tribuna Montevergine

Si riporta il seguente comunicato dei tifosi dell’Avellino calcio.

L’episodio, ridicolo, del gagliardetto, non è isolato, bensì l’ultimo di una lunga serie di misfatti commessi da uomini incapaci di difendere i nostri colori e di dimostrare appartenenza. Non possiamo più permettere comportamenti del genere da

parte della società: dalla gestione, su cui ci siamo già espressi, alla pochezza di certi comportamenti.

Siamo stanchi di tutto ciò: non è questo il modo di dimostrare l’amore per questa terra. Proprio per questo abbiamo deciso di dare un segnale in occasione di Avellino-Cerignola di sabato, a cui invitiamo a partecipare tutti coloro che come noi amano questi colori. Ci incontreremo alle 16:30 nel piazza le antistante la Tribuna Montevergine, e in segno di protesta vi rimarremo fino alle 17:45, entrando sugli spalti un quarto d’ora dopo l’inizio.

È questo un modo diretto di dare risalto anche ai nostri striscioni, per ricordare che questa piazza, incarnata in noi tutti, non merita questa serie di incompetenze. E sarebbe ora che anche lei, caro presidente, da irpino qual è, capisse cosa significa rispettarci, ricambiando ciò che da parte nostra viene costantemente dimostrato.