di Claudio De Vito. Altra giro casalingo altro derby per l’Avellino che va a mille in trasferta e ora vuole sbloccarsi al Partenio-Lombardi che finora ha ospitato più la Casertana che i lupi in campionato.

Biancoverdi con il supporto di circa 700 tifosi grazie alla riapertura parziale di Tribuna Montevergine e Curva Sud. Braglia dovrebbe confermare Ciancio in difesa dove Rocchi è avanti nel ballottaggio con Dossena. Marco Silvestri dovrebbe trovare posto in mediana. In avanti invece si va verso il ritorno dal 1′ di Fella con al suo fianco Santaniello in vantaggio sui concorrenti.

Casertana senza Castaldo e Matarese ma con Fedato che affiancherà Icardi nel tandem a sostegno di Cuppone. A centrocampo l’ex Izzillo dovrebbe lasciare il posto a Varesanovic. Confermato in blocco il terzetto difensivo composto da Buschiazzo, Konate e Carillo. Ingaggiato ieri un altro ex biancoverde, Pacilli, non arruolabile per l’occasione.

Avellino-Casertana, le probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, Rocchi; Rizzo, M. Silvestri, De Francesco, D’Angelo, Adamo; Santaniello, Fella.

A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Aloi, Bernardotto, Dossena, Bruzzo, Burgio, Mariconda, Maniero, Nikolic, Burgio. All.: Braglia.

Indisponibili: Errico, Laezza, L. Silvestri.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Rocchi-Dossena 55%-45%, Adamo-Tito 55%-45%, M. Silvestri-Aloi 55%-45%, Santaniello-Maniero 55%-45%.

Casertana (3-4-2-1): Dekic, Buschiazzo, Konate, Carillo; Hadziosmanovic, Bordin, Varesanovic, Setola; Icardi, Fedato; Cuppone.

A disp.: Zivkovic, Avella, Longobardo, Petito, De Sarlo, Ciriello, Valeau, De Lucia, Izzillo, Petruccelli, Matese. All.: Guidi.

Indisponibili: Castaldo, Cavallini, Matarese, Origlia, Pacilli, Santoro.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Varesanovic-Izzillo 55%-45%.

Arbitro: Cudini di Fermo. Assistenti: Politi di Lecce e Pintaudi di Pesaro.