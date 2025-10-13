Avellino, Carabinieri denunciano quattro stranieri con oltre 21 litri di liquido a base di cannabis

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino.

Nel corso del fine settimana, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato quattro persone originarie del nord Africa, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ritenute responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Durante un servizio di pattuglia serale, l’equipaggio della Gazzella ha notato un’autovettura con a bordo i quattro soggetti che, all’atto del controllo, hanno mostrato un atteggiamento anomalo.

Insospettiti, i militari hanno deciso di approfondire la verifica e, a seguito della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto numerose bottiglie contenenti complessivamente 21,5 litri di un liquido rosso scuro, risultato successivamente positivo al test per la presenza di cannabis.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i quattro stranieri deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’operazione si inserisce nel contesto delle attività di controllo intensificate dai Carabinieri nel capoluogo irpino, con particolare attenzione alla zona di piazza Kennedy, già oggetto di mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni mesi, in quell’area, i controlli delle Forze dell’Ordine sono stati ulteriormente rafforzati, con risultati significativi sul fronte del contrasto al consumo e allo spaccio di droga.

L’impegno dell’Arma prosegue quotidianamente con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro nelle aree pubbliche, prevenendo fenomeni di degrado e contrastando ogni forma di illegalità.