Avellino Calcio Avellino – Campobasso: è corsa al biglietto, Tribuna Terminio sold out 26 Agosto 2021

Mario D’Argenio – Grande entusiasmo per il ritorno allo stadio dei tifosi biancoverdi. A testimoniarlo è il dato della vendita dei biglietti per l’esordio in campionato di domenica sera dei lupi contro il Campobasso.

I tifosi in questi giorni hanno praticamente preso d’assalto i botteghini, lunghe file presso l’impianto di via Zoccolari. Ricordiamo che la capienza è ridotta al 50 per cento per i protocolli anti covid adottati dal governo: dei 3300 tagliandi disponibili ad oggi ne sono rimasti 1800.

La tribuna Terminio è già sold out. La vendita continuerà in questi giorni ma si prospetta una grande partecipazione del popolo biancoverde.

Questo a dimostrazione di quanto lo stadio manca ai tifosi avellinesi e soprattutto la curiosità di vedere all’opera la formazione biancoverde nella prima di campionato.