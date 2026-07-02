Avellino, cambia la ZTL del centro storico: dal 6 luglio nuove fasce orarie per il varco di via Chiesa Conservatorio

La Polizia Municipale di Avellino informa la cittadinanza che, nell’ambito del piano di riorganizzazione della viabilità urbana e in attesa di una revisione complessiva del sistema, entreranno in vigore nuove disposizioni sperimentali per la Zona a Traffico Limitato del centro storico.
A partire da lunedì 6 luglio 2026, il varco elettronico di via Chiesa Conservatorio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 20.00 all’1.00 del giorno successivo. Nella restante fascia oraria, invece, l’accesso sarà consentito.
La modifica rientra in una fase di sperimentazione finalizzata a valutare una diversa regolamentazione della circolazione nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare la gestione della viabilità cittadina.