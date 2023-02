Avellino, i calzini spaiati del sindaco: “L’importanza dell’inclusione”

Avellino, anche il sindaco Gianluca Festa ha deciso di aderire alla giornata dei calzini spaiati, un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare sull’autismo e su altre diversità, lanciando un messaggio di solidarietà e inclusione.

Il primo cittadino ha postato su facebook una foto con l’originale abbigliamento, spiegando il perché. Festa scrive che c’è sempre un buon motivo per affermare l’importanza del rispetto, della solidarietà, dell’accettazione e, quindi, dell’inclusione.

Il sindaco sottolinea che quello che quello che può sembrare un gioco, è invece un modo forte per ricordare a tutti che la diversità è un valore aggiunto dello stare insieme e non un problema per stare fianco a fianco.