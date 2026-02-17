Avellino Calcio, sterzata inattesa: Davide Ballardini sarà il nuovo allenatore dei lupi

Dopo giorni di riflessioni, contatti e piste tecniche valutate con attenzione, il club biancoverde ha deciso di affidare la panchina a Davide Ballardini, tecnico romagnolo classe 1964. Una “sterzata inattesa” dato che, nelle ultime ore, il nome giunto in cima alla lista dei “favoriti” riguardava la persona di Guido Pagliuca.
La società dunque, reduce dall’esonero di Raffaele Biancolino avvenuto subito dopo la sconfitta interna contro il Pescara, ha lavorato per individuare celermente una guida capace di dare solidità e identità alla squadra.