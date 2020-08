L’Avellino si è radunato al Partenio. Mercato: portiere ok, Castaldo pista bomber

di Claudio De Vito. L’Avellino si è radunato in mattinata al Partenio-Lombardi con undici calciatori a disposizione, alcuni dei quali provenienti dal settore giovanile, in attesa dei veri colpi di mercato. Prima di scendere in campo bisognerà sostenere le visite mediche di rito integrate quest’anno da test sierologici e tamponi. Due i cicli di prelievi con esito negativo necessari per gli allenamenti collettivi. Fino al secondo step infatti ci si potrà allenare soltanto in gruppi, condizione che si protrarrà anche durante il ritiro di Sturno al via lunedì.

Intanto il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha chiuso la trattativa per il portiere over, che sarà Francesco Forte nelle prossime ore in città. L’oramai ex Carrarese firmerà un biennale, ma sarà da valutare la sua titolarità che potrebbe essere affidata ad un under. In tal senso Giacomo Satalino (’99) del Sassuolo e Federico Brancolini (2001) della Fiorentina sono gli obiettivi sensibili. Il giovane estremo difensore viola, che ha esordito anche in Serie A di recente, sembrerebbe in vantaggio.

Per lui si sono mossi sia Piero Braglia che Salvatore Di Somma, questa mattina al Centro Sportivo dei toscani scortati dall’amministratore Giovanni D’Agostino per provare a strappare anche il rinnovo del prestito di Julian Illanes. Terminata la missione nella sua Toscana, il tecnico biancoverde raggiungerà l’Irpinia dirigendo il primo allenamento direttamente al Castagneto.

Capitolo attaccanti. Il club biancoverde ha puntato Luigi Castaldo per il quale però bisognerà rivolgersi alla Casertana, che non ha nessuna intenzione di trattare la risoluzione con buonuscita in favore del bomber di Giugliano legato ai falchetti per un altro anno. Una trattativa pertanto in salita, ma che i buoni rapporti sull’asse D’Agostino, Giuseppe e Angelo Antonio, potrebbero far decollare dando vita così ad un ritorno che già ora divide la tifoseria.

La lista dei convocati per il ritiro pre-campionato:

Portieri: Pellecchia, Pizzella.

Difensori: Acampora, Laezza, Parisi, Rocchi.

Centrocampisti: Corcione, Federico, Silvestri.

Attaccanti: Ferretti, Mariconda.