Avellino Calcio Avellino, il messaggio di Parisi ai tifosi: “Sarò sempre uno di voi” 22 Settembre 2020

E’ giunto il momento dei saluti per Fabiano Parisi fresco di quadriennale con l’Empoli e possibile avversario proprio dell’Avellino al secondo turno di Coppa Italia.

Il talento serinese ha affidato ai social il suo messaggio di addio alla piazza biancoverde, in parte critica con lui per le modalità della separazione:

“Tutto è iniziato due anni fa, quando l’Avellino ripartì dalla serie D ed io mi ritrovai a vestire quella gloriosa maglia. Maglia con la quale siamo riusciti a fare una cavalcata straordinaria che ci ha portati in serie C.

A distanza di due anni le nostre strade si dividono, ma io sarò sempre uno di voi. Orgogliosamente irpino.

Ringrazio la Società, il direttore e lo Staff medico per l’impegno profuso.

Ringrazio i tifosi per il calore, l’amore e l’affetto che mi hanno dimostrato sin dal primo giorno.

Sin dal giorno in cui sono arrivato in punta di piedi. Forza lupi sempre”.