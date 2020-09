Calciomercato Avellino, Castaldo mai così vicino. Ancora uno spiraglio per Di Paolantonio

di Claudio De Vito. Luigi Castaldo è sempre più vicino al suo ritorno ad Avellino. Nelle prossime ore l’attaccante di Giugliano limerà gli ultimi dettagli economici con la Casertana, che nella giornata di domani dovrebbe ufficializzare il divorzio con il calciatore.

Tutto fatto con l’Avellino, che da tempo ha in mano l’accordo biennale con il centravanti dei falchetti e nelle ultime ore ha anche trovato un punto d’incontro con la Casertana. In casa biancoverde ci si prepara pertanto ad accogliere il secondo colpo nel reparto avanzato dopo quello di Gabriele Bernardotto.

Da oggi intanto Alessandro Di Paolantonio è ufficialmente svincolato, ma non è ancora detta l’ultima parola. Sebbene le parti non abbiano trovato l’intesa per la permanenza in Irpinia, il regista teramano non prelude a nuovi negoziati a patto che sul piatto vengano messi argomenti economici maggiormente convincenti. Al tempo stesso il centrocampista ex Ternana, quasi quotidianamente in contatto con Giuliano Laezza, si sta guardando attorno anche perché le sirene dalla B non mancano.