Avellino, Parisi a un passo dall’Empoli. Dal Livorno due innesti

di Claudio De Vito. Nelle ultime ore l’Empoli ha sferrato l’assalto decisivo per Fabiano Parisi. L’Avellino avrebbe detto sì all’offerta che si aggira intorno al mezzo milione bonus compresi e nelle prossime ore potrebbe ufficializzare già l’operazione a titolo definitivo.

Ma l’esterno classe 2000 dovrebbe rimanere in prestito, nonostante la volontà di senso opposto del suo agente Mario Giuffredi che, sin dal primo momento in cui ha ricevuto la procura, aveva escluso una permanenza in C del suo assistito. Scenari in via di definizione, con Piero Braglia che confida di avere ancora il calciatore a disposizione per la fascia mancina del suo 3-5-2.

Dalla vicina Livorno invece sono attesi due innesti. Si tratta del centrocampista Santo D’Angelo, da gennaio di quest’anno in prestito al Potenza. E’ una mezzala classe ’95 abile negli inserimenti. Con lui il laterale destro del ’99 Agostino Rizzo, pronto a tornare in Irpinia a distanza di pochi mesi con un nuovo prestito. Le firme sono attese in giornata.