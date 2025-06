Avellino brinda al lotto: doppietta da 10.025 euro ciascuna

Il Lotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, realizzato un ambo da 12.500 euro in via Roma, mentre ad Avellino doppietta da 10.025 euro ciascuna grazie a un ambo ‘Oro’ e due numeri ‘Oro’ in piazza Libertà. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 605,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

