Avellino Calcio Avellino, Braglia categorico: “Avanti col 3-5-2, arriverà solo un difensore. Maniero out” 8 Gennaio 2021

Primo impegno del 2021 a Teramo per l’Avellino in una sfida ad alta quota tra squadre appaiate a quota 27 punti al terzo posto. Così Piero Braglia alla vigilia del match:

“Abbiamo fatto un piccolo richiamo di preparazione in questi 8-9 giorni. Non si può lavorare troppo altrimenti i calciatori in campo camminano. Stiamo bene, dobbiamo calarci subito nel campionato. D’ora in avanti le partite saranno diverse. Il Teramo gioca bene a calcio, è bello da vedere. Vuole ripartire col piede giusto. Mercato? Arriverà soltanto un altro difensore. D’accordo con la società si è deciso di andare avanti in un certo modo a livello tattico. L’idea era quella di giocare con un altro modulo ma i calciatori che avevamo cercato hanno avuto richieste in B. Cercavamo un mancino da impiegare a destra. Attaccanti? Restano tutti. Purtroppo domani Maniero non ci sarà. Nulla di grave ma dovrà stare fermo qualche giorno. Carriero e Baraye? Sono allenati ma hanno bisogno di trovare il ritmo gara. Ci daranno una grossa mano, ad oggi hanno 30-40 minuti di autonomia”.