Avellino-Benevento, i complimenti di D’Agostino al tifo organizzato

Il presidente Angelo Antonio D’Agostino, a nome di tutta l’Unione Sportiva Avellino 1912, intende ringraziare i propri sostenitori per il comportamento esemplare avuto nella gara di ieri. Il tifo organizzato biancoverde ha dato dimostrazione di grande civiltà e sportività sfociando in quel sano e goliardico sfottò che pure ci deve essere in un derby, senza però travalicare il confine del consentito.

D’ora in avanti ci aspettano gare sempre più importanti e con questa ritrovata unità, con questo magnifico spirito, sicuramente risulteremo difficili da battere. Forza Lupi!