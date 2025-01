Avellino Basket nel fortino di Vigevano

Trasferta lombarda per l’Avellino Basket di coach Crotti. Gli irpini domani pomeriggio alle 18.00 scendono in campo al PalaElachem per affrontare la formazione di coach Lorenzo Pansa nel match valido per la ventitreesima giornata della Serie A2 OldWildWest. Le due squadre sono reduci dalle gare della scorsa settimana. Avellino in una vera e propria sfida dal sapore dei playoff ha saputo sfruttare il fattore casalingo per avere la meglio su Brindisi, mentre Vigevano è caduta sul campo di Cremona 92-73

Avellino con un decisivo Mussini nel finale s’impose nel match di andata con il punteggio di 85-80. Vigevano mostrò tutte le caratteristiche che ancora oggi la contraddistinguono: squadra molto fisica, energica e non disdegna di mettere le mani addosso agli avversari per far sentire la pressione. Avellino troverà al PalaElachem un clima caldo, bisognerà pareggiare sin da subito il livello di energia. L’approccio alla gara sarà dunque fondamentale.

I NUMERI

In casa di Vigevano il miglior giocatore si è rivelato essere un italiano: Stefanini. Il giocatore tricolore realizza 19.1 punti di media, il 45.0% da due, il 44.0% da tre ed il 79.0% ai liberi risultando il principale terminale offensivo ed è rientrato la scorsa domenica dopo un infortunio.

Assieme a lui l’americano Myles Mack, che realizza 15.3 punti e 6.3 assist, mentre Andrew Davi Smith, che ha preso il posto di Oduro, aggiunge energia e capacità di aprirsi sul perimentro ed ovviamento punti con 11.7 . Di squadra Vigevano realizza 77.1 punti con il 70.0% ai liberi, il 50.0% da due ed il 36.0% da tre punti.

Avellino per superare l’ostacolo Vigevano dovrà presentare la sua provebiale difesa, ma soprattutto giocare una partita di grande sostanza ed intelligenza tattica. Mussini ed Earlington si confermano i migliori realizzatori con 15.7 e 14.4 punti di media, ma in grande spolvero Lewis salito a 14.0 punti e 7.1 rimbalzi per gara

DIRETTA: Streaming alle 18.00 su LNP PASS

ARBITRI: Roberto Radaelli, Fabio Binotto, Francesco Praticò

Elachem Vigevano 1955: Leardini, Taflaj, Oggioni, Mack, Galassi, Tedoldi, Smith, Rossi, Peroni

All. Lorenzo Pansa

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti