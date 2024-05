Avellino, auto senza conducente finisce contro altre 2 vetture

Un Suv in sosta che in retromarcia percorrendo la discesa di Via Fontanelle finisce contro due auto parcheggiate lungo la strada, una traversa di Piazza D’Armi. E’ quanto avvenuto questa mattina, per fortuna senza gravissime conseguenze, visto che la strada è frequentemente utilizzata dai residenti dei palazzi vicini e anche da diversi avventori. L’ipotesi più probabile è che il conducente abbia dimenticato o pensato di aver inserito marcia o freno, senza che fosse avvenuto realmente. Sul posto oltre a decine di curiosi, anche la Polizia Municipale di Avellino.