I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte di ieri 13 febbraio, sono intervenuti in via Francesco Tedesco alla periferia di Avellino, per un incidente stradale.

Un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni con il padre accanto, sbandando ha urtato altre tre auto in sosta.

Il ragazzo ed il papà, per fortuna, stanno bene, non hanno subito conseguenze.

La squadra dei Vigili intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati.