Avellino: in arrivo il nuovo stadio moderno e innovativo

Avellino si prepara ad accogliere un nuovo stadio, un progetto che non sarà solo un luogo per il calcio, ma un cuore pulsante di un vasto distretto sportivo, capace di ridisegnare l’intera area di Contrada Zoccolari. Lo sviluppo di questa nuova infrastruttura porterà benefici che vanno ben oltre il campo sportivo, contribuendo alla riqualificazione dell’intera zona.

Il progetto del nuovo stadio è ambizioso: non si tratta solo di creare un’area per le competizioni sportive, ma di costruire un distretto in grado di migliorare la qualità della vita degli abitanti. Come sottolineato dalla sindaca Nargi, si prevede un adeguamento significativo delle infrastrutture di Contrada Zoccolari, con un intervento che include circa 3 chilometri di rete fognaria e un aggiornamento dei sottoservizi. L’obiettivo è chiaro: offrire una struttura che risponda ai bisogni di chi vive e lavora in questa parte della città.

Contrariamente all’idea di un’imponente struttura isolata, il nuovo stadio è concepito per integrarsi perfettamente nel tessuto urbano. La sindaca Nargi ha voluto rassicurare la cittadinanza: non sarà una “astronave” atterrata dal nulla, ma uno spazio a misura di città, pensato in scala con le reali esigenze di Avellino. Sarà un impianto che mira a diventare un luogo di aggregazione per tutti, non solo per gli appassionati di sport.L’idea dietro questo progetto è quella di creare un luogo aperto e multifunzionale.

La sindaca ha espresso gratitudine verso l’architetto Gino Zavanella e il suo team, che hanno presentato lo stato di avanzamento del progetto, evidenziando la collaborazione e l’impegno della famiglia D’Agostino e di tutti i tecnici coinvolti. Si tratta di un lavoro corale, che procede verso un traguardo importante: l’approvazione della progettazione definitiva. La città di Avellino è pronta a muovere un nuovo passo verso la realizzazione di una “casa” per i tifosi e per tutti gli amanti del calcio.