Avellino, arriva per la prima volta la Consulta Regionale ANCI Giovani Campania

AVELLINO – Le aree interne al centro del dibattito regionale. I giovani amministratori protagonisti del cambiamento. Avellino pronta a diventare il punto d’incontro di idee, progetti e nuove opportunità per il futuro della Campania.

Per la prima volta, la Consulta regionale Anci Giovani Campania approda ad Avellino, segnando un passaggio significativo per l’Irpinia e per tutti quei territori che chiedono ascolto, investimenti e maggiore centralità nelle politiche regionali.

Un risultato che assume un valore ancora più importante grazie all’impegno della vicepresidente della Consulta regionale Anci Giovani Campania, Anna D’Alìasi, e di Antonio Delle Grazie, membro del Comitato di Indirizzo e Pianificazione, il cui contributo ha sostenuto il percorso che porta questo importante appuntamento istituzionale nel capoluogo irpino.

“Non si tratta soltanto di ospitare un evento, ma di lanciare un messaggio chiaro: Avellino e le aree interne devono essere protagoniste delle scelte che riguardano il futuro della Campania. Portare la Consulta in Irpinia significa riconoscere il valore delle comunità locali, delle energie presenti sul territorio e, soprattutto, di una nuova generazione di amministratori pronta a raccogliere le sfide del presente e a costruire risposte concrete per il domani” – dichiarano.

L’appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 15:30, presso l’ex Carcere Borbonico di Avellino, dove istituzioni e amministratori si confronteranno su temi decisivi per la crescita dei territori.

Ad aprire i lavori, alle ore 16:00, saranno i saluti istituzionali di Nello Pizza, sindaco di Avellino; Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino; Francesco Morra, presidente di Anci Campania; e Fiorella Zabatta, assessore alle Politiche giovanili della Regione Campania.

Alle ore 17:00 spazio al confronto e alle proposte con tre tavole rotonde dedicate a questioni cruciali per il futuro della regione:

* Aree interne: contrastare lo spopolamento e restituire prospettive ai territori.

* Valorizzazione dei beni comuni: trasformare il patrimonio condiviso in una risorsa per le comunità.

* Politiche giovanili: investire sulle nuove generazioni e creare condizioni affinché possano essere protagoniste del cambiamento.

Le conclusioni, previste alle ore 18:30, saranno affidate a Francesco Cacciapuoti, presidente di Anci Giovani Campania.

La prima presenza della Consulta regionale Anci Giovani Campania ad Avellino rappresenta un’occasione concreta per accendere i riflettori sulle esigenze delle aree interne e rafforzare il dialogo tra istituzioni e amministratori locali.

In questo percorso, il contributo di Anna D’Alìasi e Antonio Delle Grazie assume un significato particolare: favorire l’arrivo della Consulta in Irpinia significa contribuire a costruire uno spazio di confronto nel quale il territorio possa esprimere le proprie potenzialità, avanzare proposte e partecipare attivamente alla definizione delle politiche future.

Il messaggio è forte: le aree interne non sono periferie da ricordare occasionalmente, ma territori da valorizzare e coinvolgere nelle decisioni strategiche. E i giovani amministratori non sono semplici spettatori, ma energie fondamentali per innovare la pubblica amministrazione, rafforzare i Comuni e dare risposte alle nuove esigenze sociali ed economiche.

Il 16 ottobre, dunque, Avellino non ospiterà soltanto un appuntamento istituzionale: sarà il luogo in cui esperienze, idee e responsabilità si incontreranno per dare voce alle comunità e costruire nuove prospettive per la Campania.

Perché il futuro della regione si costruisce partendo dai territori, investendo sui giovani e dando alle aree interne il ruolo che meritano.