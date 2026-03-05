Arrestato 37enne condannato per estorsione e rapina: in carcere per 5 anni e 6 mesi

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e ha denunciato un 31enne per possesso di un arnese atto allo scasso. In particolare, nella serata del 3 marzo u.s., i poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno rintracciato e tratto in arresto un trentasettenne napoletano, condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un trentunenne del posto, con a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio, per possesso di un arnese atto allo scasso. In particolare, durante un’attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno intercettato e sottoposto a controllo l’autovettura condotta dall’uomo, rinvenendo all’interno del bagagliaio un arnese atto allo scasso, debitamente sottoposto a sequestro.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.