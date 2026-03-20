Avellino, l’appello di Massimo Passaro: “Serve una vera alternativa fondata su legalità e libertà”

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Massimo Passaro di Cittadini in Movimento: “Ci ho provato fino in fondo. Ho provato davvero a costruire un’alternativa credibile per questa città. Mi sono speso senza riserve, cercando il confronto con tutte quelle persone che, anche pubblicamente, dichiarano di essere contro la mala politica e contro ciò che negli anni non è stato fatto per Avellino. Ma quello che ho trovato è stato tutt’altro. Ho trovato persone già schierate, non libere, legate a logiche che impediscono qualsiasi vero cambiamento. Ho visto persone che fino a ieri si dichiaravano contro questo sistema e che oggi ne fanno parte o lo sostengono. E in queste condizioni, un confronto vero non può esistere. Il confronto si può avere solo tra persone libere. Il problema più grande è che in questa città non si parla mai di ciò che davvero conta: la legalità. Avellino ha bisogno di una svolta concreta, ha bisogno di azioni reali, ha bisogno anche di strumenti come una commissione sulla legalità. Ma su questo tema il silenzio è totale. Nessuno lo affronta seriamente. Ho cercato di costruire un progetto ampio, mettendo insieme sensibilità diverse, perché sono convinto che una città si governi così. Ma ho trovato solo muri, paure, diffidenze. Ho trovato persone che non vogliono esporsi, spesso per timore di perdere piccoli vantaggi o opportunità. Questo è il segno di una politica ancora legata a logiche vecchie, clientelari, che continuano a bloccare tutto. Nel frattempo, si continua a costruire consenso guardando solo ai numeri, senza ascoltare davvero i cittadini. Così si impedisce la nascita di una vera alternativa e si costringe la città a scegliere sempre tra gli stessi. Eppure, io non mi fermo. Continuerò a provarci, perché credo che Avellino meriti molto di più. Ma è evidente che da soli non si può andare lontano. Per questo, ancora una volta, dalle pagine dei vostri giornali e tv rivolgo il mio appello a tutti quei professionisti, a tutti quei cittadini che si sentono realmente liberi: questa è un’occasione che non possiamo perdere. Avete ancora la possibilità di cambiare le sorti di questa città, ma solo partecipando in prima persona, senza delegare ancora una volta ai soliti noti il suo destino. Vi chiedo di unirvi a me, ai Cittadini in Movimento, per costruire insieme un’alternativa vera. Possiamo dar vita a due o tre liste civiche realmente indipendenti, espressione autentica del territorio e non di logiche precostituite. Avellino oggi è a un bivio: continuare con il passato o avere il coraggio di costruire qualcosa di nuovo. La scelta è nelle nostre mani”.