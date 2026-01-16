Avellino al voto, prime ipotesi sulle date

La macchina elettorale si rimette in moto e prende corpo l’ipotesi delle date per il prossimo appuntamento con le urne. Il primo turno delle elezioni amministrative sarebbe fissato per il 24 e 25 maggio, mentre gli eventuali ballottaggi si svolgerebbero il 7 e 8 giugno. Una scadenza attesa con particolare interesse ad Avellino, dopo le dimissioni della sindaca Laura Nargi e il lungo periodo di commissariamento guidato da Giuliana Perrotta.

Nella città dei quadranti, al momento, l’unica certezza sembra essere la candidatura dell’ex sindaco Gianluca Festa, che avrebbe già pronte tra le tre e le quattro liste a suo sostegno. Il quadro, però, è destinato a evolversi rapidamente nelle prossime settimane.

Lo sguardo si allarga anche al resto della Campania. Potrebbe infatti tornare al voto Salerno, dove sono attese proprio oggi le dimissioni dell’attuale sindaco Vincenzo Napoli. I rumors politici parlano di un possibile ritorno sulla scena dell’ex governatore Vincenzo De Luca, che potrebbe essere pronto a candidarsi nuovamente nella sua città.