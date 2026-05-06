Avellino, al via il ciclo di incontri del Movimento 5 Stelle “La città che verrà”

Domani, giovedì 7 maggio, alle ore 18:30, presso il Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Avellino, in Piazza Libertà n. 48, prenderà ufficialmente il via il ciclo di incontri pubblici promosso dal Movimento 5 Stelle dal titolo “La città che verrà”, un percorso di confronto e partecipazione pensato per costruire, insieme ai cittadini, una visione condivisa del futuro di Avellino e dell’intero territorio.

L’iniziativa rappresenta l’avvio di un programma articolato di eventi tematici che, nelle prossime settimane, vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo culturale, professionisti, amministratori e parlamentari, con l’obiettivo di affrontare in maniera concreta e approfondita le principali sfide che interessano la comunità: cultura, giovani, scuola, sviluppo, welfare, ambiente, innovazione e qualità della vita.

Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Cultura e memoria”, due pilastri fondamentali per immaginare una città capace di valorizzare la propria identità e trasformarla in leva di crescita, inclusione e sviluppo. Cultura e memoria non soltanto come esercizio di riflessione collettiva, ma come strumenti concreti per orientare scelte amministrative, politiche pubbliche e percorsi di rigenerazione urbana e sociale. Ad aprire il confronto saranno figure di primo piano del panorama politico nazionale del Movimento 5 Stelle. Interverrà l’on. Anna Laura Orrico, già Sottosegretaria di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel Governo Conte II e attualmente Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle in Calabria, da sempre impegnata sui temi dell’innovazione delle politiche culturali, della valorizzazione del Mezzogiorno e delle opportunità per le nuove generazioni. Sarà inoltre presente l’on. Antonio Caso, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che offrirà un contributo sul ruolo strategico delle politiche educative e culturali nella costruzione di comunità più forti, inclusive e moderne.

L’incontro vedrà anche la partecipazione dei candidati del Movimento 5 Stelle e rappresenterà un primo momento di ascolto e dialogo con la cittadinanza, nella convinzione che il rilancio dei territori passi attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità e una visione politica capace di coniugare identità, innovazione e responsabilità istituzionale.