Avellino accoglie le spoglie di Fiorentino Sullo e della moglie Viretta de Laurentiis

Per iniziativa della fondazione ‘Fiorentino Sullo’ e del Comune di Avellino, con l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, giovedì 10 luglio alle ore 12, presso il Cimitero di Avellino, giungeranno le spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, che – dopo la Santa Messa- saranno deposte nel monumento funerario donato dalle ‘onoranze funebri Irpinia’. Fiorentino Sullo fu deputato alla Costituente, parlamentare per nove legislature, più volte ministro, consigliere di Stato.

Alla cerimonia interverrà il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il governo sarà rappresentato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Si concludono così le celebrazioni per il centenario della nascita e il venticinquennale della morte di Fiorentino Sullo. La fondazione ringrazia il Comune di Avellino per aver accompagnato questo percorso, iniziato col sindaco emerito Gianluca Festa, e concluso dall’attuale sindaco Laura Nargi. All’amministrazione e alle ‘onoranze funebri Irpinia’ va il più sentito ringraziamento per aver restituito alla Città una presenza luminosa e intramontabile – Gianfranco Rotondi, Presidente della fondazione ‘Fiorentino Sullo’.