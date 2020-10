Avellino, a “caccia” del tampone: file di ore davanti ai laboratori privati

Contagi putroppo in aumento in Irpinia, con boom di positivi ad Avellino in particolare, ma non solo. Soprattutto il bollettino di ieri, domenica 25 ottobre, è stata abbastanza duro, con 94 nuovi infetti. Il virus, dunque, circola e la gente comincia ad avere paura. La dimostrazione lampante sono le lunghe, a volte lunghissime file, che si sono registrate oggi davanti diversi laboratori privati di analisi della città.

Strutture, almeno quelle in possesso dei tamponi – non tutto oggi li avevano – prese d’assalto dai cittadini. Attese anche di ore per il tampone molecolare o sierologico. La bella giornata di sole ha contribuito, altrimenti sarebbe stato tutto più complicato. L’aria ancora abbastanza mite ha consentito alla gente di poter aspettare il proprio turno all’esterno delle strutture, sneza particolari problemi. I numeri che si sono registrati sono davvero altissimi. Ora tutti in attesa dei risultati.