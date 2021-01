Avellino Calcio Avellino, 7 squilli nel test in famiglia: Errico è tornato 7 Gennaio 2021

Si è concluso 7-0 in favore dell’Avellino l’allenamento congiunto disputato ieri pomeriggio con i ragazzi della Primavera 3 allenati da mister Alessandro Caruso. La sgambata è stata divisa in due tempi da 35 minuti nei quali mister Braglia ha fatto spesso ruotare i suoi. Nella prima frazione di gioco Miceli e compagni hanno chiuso sul punteggio di 3 a 0 maturato grazie ai gol di Luigi Silvestri e Bernardotto (doppietta per quest’ultimo). Nella ripresa un gol a testa per Maniero, Fella, Dossena ed Errico. Il programma di allenamenti prevede una seduta pomeridiana prevista per domani mentre venerdì ci sarà l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Teramo.