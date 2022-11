Avellino, 27enne aggredisce agente di polizia in Questura: arrestato. E’ successo questa mattina, protagonista un cittadino nigeriano che si è presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione per chiedere l’emissione di un documento che gli consentisse di rientrare in Nigeria.

Mentre l’appartenente ai ruoli della polizia gli stava dando indicazioni sugli organi cui rivolgersi per il rilascio del documento richiesto, improvvisamente il 27enne ha dato in escandescenza, sfondando con un portaombrelli il vetro dell’Ufficio Accettazione e aggredendo fisicamente l’operatore della Polizia di Stato, che riportava lesioni al corpo e alla testa giudicate guaribili in 5 giorni.

Con il tempestivo intervento di agenti dell’UPGSP il giovane è stato bloccato e tratto in arresto per i reati di violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.