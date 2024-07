Avellino, 10 goal all’Atletico San Gregorio nell’ultimo test del ritiro

L’Avellino passeggia sull’Atletico San Gregorio nell’ultimo test nel ritiro salernitano. la formazione allenata da Michele Pazienza continua così il suo percorso di avvicinamento al campionato di serie C dove vuole essere protagonista. Esordio stagionale per Chicco Patierno che ha disputato venti minuti nella ripresa dopo l’infortunio subito al termine della scorsa stagione. Buon esordio dei neo acquisti Sounas e Cancellieri con l’ex Catanzaro che è andato anche a segno. Per il resto il tecnico pugliese ha fatto girare tutti suoi uomini cercando di mettere in pratica i meccanismi provati durante il ritiro.

Per i lupi sono andati a segno con una doppietta Russo, Maisto e il giovane della primavera De Michele. Poi hanno timbrato la giornata con una rete oltre a Sounas, Gori, D’Ausilio e Llano.

Ora per i lupi, che sabato mattina torneranno in irpinia, c’è il trofeo dedicato a Sandro Criscitiello che si svolgerà sabato 27 luglio al Partenio lombardi e per l’occasione verranno svelate le nuove maglie disegnate da Magma che accompagneranno la stagione dei biancoverdi