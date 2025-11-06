Avella, tenta di nascondere stupefacente: i Carabinieri denunciano un 25enne

Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: la lotta senza quartiere sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Avella e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un 25enne del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, per eludere i controlli, ha tentato di nascondere circa 40 grammi di crack già suddiviso in 35 dosi, dietro la persiana di un immobile disabitato ma è stato notato dai militari impegnati in specifico servizio preventivo. Lo stupefacente è stato sequestrato e il predetto deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.