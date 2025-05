Avella: sede del “Punto Digitale Facile” promosso da Fondazione IFEL Campania

Il Comune di Avella è stato selezionato come sede di uno dei Punti di facilitazione digitale previsti dal progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, promosso dalla Fondazione IFEL Campania nell’ambito delle iniziative per il superamento del divario digitale. Nei prossimi mesi sarà attivato sul territorio comunale uno spazio fisico dedicato, nel quale facilitatori digitali specializzati forniranno supporto gratuito ai cittadini nell’utilizzo dei principali strumenti digitali, dall’accesso ai servizi pubblici online (SPID, anagrafe digitale, sanità, scuola, tributi) fino all’uso di dispositivi come smartphone e computer.

“In un mondo sempre più digitale, dove anche i servizi essenziali passano attraverso strumenti informatici, abbiamo colto con convinzione l’opportunità offerta dalla Fondazione IFEL” – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Alaia – “per venire incontro a tutte quelle persone che, per età o per altri motivi, hanno meno dimestichezza con il mondo online. È una risposta concreta a un’esigenza diffusa. Ora ci concentreremo sull’organizzazione del servizio, che sarà attivo a breve. Le modalità di accesso e fruizione saranno comunicate attraverso i nostri canali ufficiali.”

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel promuovere l’inclusione digitale e favorire l’autonomia tecnologica di ogni fascia della popolazione.