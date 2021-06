Attualità Avella, giardino del Palazzo Baronale: ritorna Teatro Sotto le Stelle 27 Giugno 2021

Dopo un anno sabbatico dovuto all’emergenza Covid nazionale, torna Teatro Sotto le Stelle, annuale rassegna teatrale organizzata dall’Associazione MELA.

Dal 10 luglio al 1 agosto, nella splendida cornice del Giardino del Palazzo Baronale di Avella che da pochi giorni è diventato sede del MIA, il Museo Immersivo Archeologico, numerose compagnie si alterneranno durante il fine settimana per allietare gli spettatori nelle sere estive, tra risate, divertimento e momenti di riflessione.

“Un piccolo passo che vuole segnare l’inizio del ritorno alla normalità: è questo quello che rappresenta la 10° edizione della nostra rassegna – afferma il presidente dell’associazione MELA, Riccardo D’Avanzo -, divenuta oramai un punto di riferimento per tutti coloro che fanno teatro ma anche per il pubblico. Tante le novità ma pure le conferme, con compagnie che si esibiranno per la prima volta ed altre che invece torneranno con immenso piacere: su tutto, ovviamente, la ricerca della qualità e della promozione culturale, obiettivi che il nostro sodalizio associativo persegue da sempre”.

“Una location accogliente, la professionalità organizzativa ed il rispetto di tutte le norme anti-Covid garantiranno al pubblico delle serate piacevoli. Gli spettatori, previa prenotazione obbligatoria, potranno accedere al Giardino in totale sicurezza e divertirsi assieme a noi. Quest’anno – conclude il presidente -, inoltre, la nostra Compagnia presenterà ben due spettacoli: il 31 luglio riproporremo per quanti lo hanno perso o vogliono rivederlo Non ti pago, la commedia di De Filippo che ha riempito per diverse repliche il Teatro Biancardi; il 1 agosto invece presenteremo uno spettacolo nuovo dal titolo Ricomincio da Te, in omaggio al grande Massimo Troisi”.