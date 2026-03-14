Avella, fermato dai Carabinieri con dosi di droga: arrestato un 30enne

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 30enne di Sirignano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nella notte ad Avella, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intimato l’ “Alt” al conducente di un’autovettura in transito.

L’atteggiamento sospetto manifestato dall’uomo ha indotto i militari ad approfondire gli

accertamenti. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, il 30enne è stato trovato in possesso di una quindicina di dosi di cocaina, una dose di hashish e della somma contante di 140 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, all’interno di un armadio, ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione, ritenuto funzionale all’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 30enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.