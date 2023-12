Autostrada A16, stazione di Grottaminarda chiusa il 27 e 28 dicembre

Autostrade informa che nei giorni 27 e 28 dicembre la stazione di Grottaminarda sarà chiusa.

Dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6.00 di giovedì 28 dicembre, la chiusura sarà in entrata verso Napoli; in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Benevento.

Dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6.00 di venerdì 29 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Canosa/A14 e per chi proviene da Napoli.

In alternativa, per chi proviene da Canosa/A14 si consiglia di utilizzare la stazione di Vallata, mentre per chi proviene da Napoli si consiglia di uscire a Benevento.