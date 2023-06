Autostazione in rosso per la giornata del donatore di sangue

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, la sede dell’autostazione di Avellino si illumina di rosso.

AIR Campania, azienda regionale di TPL, aderisce alla campagna nazionale “Dona vita, dona sangue” promossa dal Ministero della Salute, per sensibilizzare sull’importanza che i donatori rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni.

I donatori di sangue in Italia sono il 2,7% della popolazione. Nel 2022 sono stati lo 0,4% in più rispetto all’anno precedente, ma i dati restano in flessione soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni.

«Abbiamo raccolto l’appello lanciato su scala nazionale e abbracciato l’iniziativa che sta portando avanti la Regione con il lavoro della dottoressa Mariarosaria Focaccio, responsabile del Servizio divulgazione donazione organi, tessuti e cellule della Campania, perché bisogna sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione di sangue soprattutto tra i giovani», ha commentato l’Amministratore Unico di AIR, Anthony Acconcia.