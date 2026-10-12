Autostazione Air, un euro per l’accesso ai servizi igienici: forse un po’ troppo?

AVELLINO- Partiamo da un dato incontrovertibile. Ormai in ogni stazione medio grande che registra numerose presenze di utenti i servizi igienici hanno un costo. E questo inserisce vari profili, a partire dallo stesso decoro dei bagni pubblici fino al concorso dell’utenza nei costi della manutenzione. Per questo motivo non c’è nessuno scandalo che ciò avvenga anche per l’Autostazione Air di Avellino. Detto questo c’è però qualcosa che ad onore del vero non sembra proprio proporzionale al servizio offerto. Non parliamo solo delle condizioni, che sono più o meno decenti, anche perche” il costo ha avuto come effetto anche una minore presenza di utenti. Ma rispetto alla dimensione degli spazi la cifra di un euro sembra piuttosto alta. Ovviamente ci diranno che sono tariffe e costi adeguati e studiati. Va bene, fin qui tecnicismi e norme. Ma poi arriva anche il momento di riflettere su due dati. Il primo. Larga parte dell’utenza che beneficia dell’Autostazione Air e” composta da studenti. Per l’economia di un minorenne un euro può essere utile a fare colazione o una pizzetta prima di raggiungere casa dopo la scuola. E qui c’e’ un grande paradosso. Agli studenti si propone e viene concesso l’abbonamento gratis per sostenere anche l’economia delle famiglie. Ma se gli scappa la pipi’ devono fare di tasca loro. A parte questo evidente paradosso c’è anche una questione di civiltà e decoro. Perché l’altro paradosso che presto potrebbe diventare evidente e’ costituito dalla scelta in caso di mancanza di euro nel caso a qualcuno scappi la pipi’ o peggio. Ecco, su questo non serve certo moltissima fantasia. Per cui quattro conti sul costo della tariffa non farebbero male. Aerre