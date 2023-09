Autonomia, Fico a Morra De Sanctis: “I Comuni, il centro demografico del nostro Paese”

Si è tenuto ieri 22 settembre, presso il Castello Biondi a Morra De Sanctis (AV) un convegno dedicato al tema dell‘autonomia differenziata, che ha visto la partecipazione dell’ex Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, Rappresentante del Gruppo Territoriale di Morra De Sanctis Luciano del Priore, Delega in materia di legalità e Sicurezza Ufficio di Gabinetto e Presidenza Provincia Avellino per il M5S Maura Sarno, Consigliere Regionale M5S Vincenzo Ciampi, Presidente Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, Avvocato dello Stato e già capo Ufficio Legislativo Ministero Ambiente Amedeo Speranza, Prorettore Unisa Maurizio Sibilio e già Consigliere per il Sud del Governo Conte Gerardo Capozza.

Autonomia differenziata, tematica trattata durante l’incontro, un disegno di legge delle regioni a statuto ordinario, firmato dal leghista Roberto Calderoli. Una proposta discussa in quanto potrebbe aumentare il divario tra Nord e Sud, dividere il paese e svantaggiare tutte le regioni che sono in difficoltà.

Pertanto, anche nell’occasione di ieri, il Movimento 5 Stelle insieme al Gruppo Territoriale di Morra De Sanctis ha detto “NO alle diseguaglianze, un NO perchè non permetterebbe di garantire risorse necessarie a finanziare servizi omogenei su tutto il territorio nazionale. Il Paese non potrebbe essere trasformato in un campo di battaglia tra Sud contro Nord, ma bisognerebbe garantire uguali diritti a tutti i cittadini in settori come sanità, istruzione, trasporti, energia”.

“Questo gruppo si pone l’obiettivo di stare più tra la gente – ha dichiarato il Rappresentante Luciano del Priore – per crescere sempre di più, per evitare che la politica resti solo nei palazzi, ma soprattutto per farsì che il movimento si radichi di più nei nostri territori”.

Ad introdurre l’argomento Maura Sarno.

“Parleremo con i nostri relatori su quello che è il ruolo del Parlamento, nell’ambito delle modalità procedurali, per capirne il ruolo. Questo provvedimento in sordina sta andando avanti senza che le persone abbiano consapevolezza. Questo dibattito politico si è molto soffermato sui diritti sociali, ma è giusto valutarne quelle che sono le incostituzionalità che presenta questo DDL”.

Nel vivo della discussione, il profumo della storia di Francesco De Sanctis ha accompagnato ogni intervento dei relatori presenti.

“Morra de Sanctis, terra di Francesco De Sanctis, di colui che ha contribuito a creare l’Unità d’Italia, a consolidarla – afferma Vincenzo Ciampi – e siamo qui per affrontare una discussione su un argomento che vuole spezzare l’Italia. Un grido per dire NO a questa riforma, una secessione dei ricchi e noi da meridionali non possiamo subire questo affronto, noi al Sud non vogliamo essere cittadini di serie B e su questo non possiamo transigere”.

Nel suo intervento, il Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, ha sottolineato quanto siano importanti momenti come questi: “Ringrazio tutti per l’invito, un tema interessante. Quella dell’autonomia differenziata è un percorso ricco di ostacoli, tante questioni da sviscerare. Non bisogna sottrarsi al confronto sul tema, si va verso un regionalismo non più solidale ma competitivo, ed è questo che mi preoccupa”.

In conclusione l’intervento di Roberto Fico a far da sintesi sulle varie riflessioni: