Autonomia Differenziata, i socialisti: esclusi dalle iniziative, si cambi rotta

AVELLINO- Esclusi dagli eventi organizzati nell’ambito della mobilitazione per il Referendum contro l’Autonomia Differenziata. E’ quanto constata in una nota il coordinatore provinciale dei Socialisti Sabino Carpentieri, chiedendo un’ inversione di rotta: “Devo constatare con grande dispiacere che si continuano ad organizzare iniziative sul referendum per l’autonomia differenziata senza coinvolgere il PSI che da tempo è impegnato a tutti i livelli in questa battaglia- ha scritto in una nota Carpentieri- Si tratta purtroppo di un comportamento che si pone in linea di continuità con i precedenti appuntamenti elettorali nei quali sono state coinvolte anche piccole associazioni dimenticando la presenza storica del PSI nel panorama politico provinciale”. Auspicando anche un cambio di rotta: “Il campo largo si costruisce allargando il fronte dei partiti e dei movimenti che si oppongono al governo Meloni. Auspico, pertanto, che d’ora in avanti gli organizzatori di manifestazioni unitarie vogliano adottare relazioni politiche improntate al massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche schierate nel centro-sinistra”.